La Cestistica guarda al futuro e punta sui giovani

“Chi ben comincia è a metà dell’opera” e la Cestistica ha voluto mantenere fede al vecchio proverbio conquistando il primo successo all’esordio stagionale. È stata una partita dai due volti con Monsummano a menare le danze per i primi due quarti e i pesciatini a prenderne le redini nella seconda parte.

<La partenza è stata troppo soft e ci abbiamo messo due quarti per capire l’importanza della partita – ha commentato coach Pellegrini al termine della gara. Tutto questo ha causato che abbiamo dovuto aumentare il livello di intensità difensiva e giocare meglio in attacco. C’è ancora molto da lavorare sotto certi aspetti ma avendo una squadra giovane c’è da mettere in preventivo che ci possano essere degli errori>.

<È giusto che i giovani scendano in campo, diversi di loro avranno questa opportunità perché arrivati ad una fase del loro percorso cestistico devono iniziare a capire se possono essere competitivi e in quale categoria poter giocare. Mi auguro che possano cavalcarla e sfruttarla il meglio possibile – ha terminato>.