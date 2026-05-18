La Regione Toscana, nell’ambito di Giovanisì, finanzia “Libri Gratis” un bando con l’obiettivo di sostenere le famiglie con ISEE minore o uguale a 15800 € nell’acquisto della dotazione libraria necessaria per l’anno scolastico 2026-2027, garantendo l’accesso dei giovani all’istruzione secondaria di primo e secondo grado.
Ne possono usufruire le studentesse e gli studenti:
residenti in Toscana;
di età inferiore a 24 anni (23 anni e 364 giorni compresi);con ISEE (in corso di validità) minore o uguale a 15.800 euro;
iscritti all’a s. 2026-2027 presso un istituto scolastico pubblico o paritario secondario di primo o secondo grado con sede in Toscana o in una regione confinante.
I requisiti di accesso al contributo devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda.
ll bando sarà attivo dalle 9 di mercoledì 3 giugno fino alle 18 di martedì 30 giugno.
Per informazioni consulta la pagina dedicata sul sito di Regione Toscana.
https://giovanisi.it/bando/libri-gratis-anno-scolastico-2026-2027/