SARA BARTOLINI alla Florence Biennale Art Design. Dipinge con il corpo

550 espositori, 84 Paesi rappresentati, 1500 opere esposte. E’ la XV Florence Biennale Art Design dal 18 al 26 ottobre a Firenze, Fortezza da Basso.

Tra le performer più attese c’è Sara Bartolini, in arte Bartò che si esibirà nell’esibizione Tribute to John Cage del musicista, compositore e interactive art & digital performance Sergio Maltagliati.

“Il suo linguaggio corporeo, libero e pittorico, arricchirà la composizione collettiva in cui gesto, immagine e suono si intrecciano in continua trasformazione”, scrive Maltagliati.

La performance è prevista mercoledì 22 ottobre dalle 17 alle 18.

BARTÓ dipinge con il corpo, lasciando che la cera di candele e i colori si fondano sulla tela, diventando il linguaggio fragile e potente di un’esperienza vissuta, un’impronta sensibile di emozioni che sfuggono alle parole.

La tela si trasforma così in un luogo sacro, uno spazio dove la fragilità del corpo incontra la forza dell’anima, dove materia e colore si caricano di vibrazioni sottili, tracciando mappe di connessioni intime e universali.

Le performance dal vivo sono il cuore pulsante di questo dialogo: qui il gesto diventa poesia, il movimento diventa ponte tra mondi, e l’artista diviene messaggera di un linguaggio ancestrale che parla di unità, di appartenenza, di unione profonda.