Il Pescia apre le danze a Borgo a Mozzano nella prima di campionato

Dopo aver esordito in Coppa Toscana, si apre domenica il campionato del Pescia impegnato nella prima giornata in trasferta sul campo del Borgo a Mozzano. Una trasferta insidiosa contro una squadra pericolosa che durante la stagione estiva si è notevolmente rafforzata con innesti importanti.

I rossoneri dopo essersi imposti nella seconda giornata di Coppa Toscana sul campo dell’Academy Altopascio vogliono provare ad aprire con un sorriso anche la stagione 2025/2026.

Nella scorsa stagione fu ampio successo pesciatino 4-1, reti di Islami, doppietta di Tognetti e sigillo finale di Salvadori.