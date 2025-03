Troppo forte il Pescia. Tutto nell’ultimo quarto d’ora

Quaterna del Pescia che si impone 4-1 sul campo di Borgo a Mozzano al termine di una gara decisa negli ultimi 15′ del match.

Il tempo di muovere la palla dal dischetto di centrocampo che i rossoneri passano al 5′ con Islami ben servito da Tognotti. I padroni di casa provano a reagire con una doppia occasione ma in entrambe le situazioni Guidotti si erge protagonista. Nella ripresa i biancocelesti locali provano ad alzare il baricentro e al 73′ vengono premiati dalla rete di Petri.

I pesciatini non si scompongono e si rimettono in corsa e 3′ più tardi passano nuovamente in vantaggio con Tognotti. È nuovamente Tognotti che al 82′ realizza la terza rete che chiude definitivamente l’incontro. Il sigillo finale lo piazza Salvadori pronto a scagliare in porta la respinta dell’estremo difensore lucchese su conclusione di Echegdali.