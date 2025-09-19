L’AGLIO che respinge streghe e vampiri | Franco Corsetti

Plinio scriveva che mangiato cotto, alleviava l’asma; poi, chi suggeriva di mescolarlo col vino per l’itterizia; tre teste d’aglio tritate in acqua e aceto alleviavano, il mal di denti; una pozione d’aglio contro la forfora; cotto in aceto e miele, espelleva la tenia; tritato insieme al coriandolo verde e bevuto col vino, stimolava l’appetito sessuale, altro che pasticchina blu!

Si consigliava di portarlo sotto la camicia nella notte di S. Giovanni per difendersi dalle streghe che passavano numerosissime nel cielo recandosi alla gran sabba annuale.

La funzione di amuleto è tipica delle piante del sottosuolo, sacre gli dei inferi che nella tradizione precristiana mediterranea non avevano valenza negativa ma impersonavano le energie telluriche positive.

Questa tradizione popolare fu riassunta perfettamente da Aldo Fabrizi in un sonetto romanzesco:

Se la cipolla è la regina, l’Ajo è un Re, sia cortivato che servatico, come medicinale è un antiasmatico e cura mar de stommico e travajo.

Si pe’ li baci rippresenta un guaio, pe’ li bacilli è un acido muriatico, in più è depurativo, antireumatico, e chi nun l’uso spesso, fa ‘no sbajo.

Mi madre me metteva, da pupetto,

‘na collanina d’aji intorno ar collo e poi me ce mannava puro a letto.

“Li vermini” diceva “so’ birboni, e l’ajo, fijo, è l’unico controllo che non li fa salì ne li pormoni“.

In tempi non molto lontani, sentivo commenti che io consideravano strani: “Mangia l’aglio, che alza il battaglio!”. Che cos’era questo battaglio? Poi, scoprii che significava…