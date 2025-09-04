IL PALIO ENTRA NEL VIVO. Venerdì la benedizione del cencio e la presentazione di Gaia

►►► IL PALIO DEGLI ARCIERI ENTRA NEL VIVO

Venerdì 5 settembre alle 20 e 30 in Cattedrale ci sarà la benedizione degli arcieri, del gonfalone della Lega e dei quattro Rioni. E del cencio quest’anno dipinto da Kelly Borsheim LEGGI QUI, di origini statunitensi, che si è ispirata alla patrona della città Santa Dorotea.

Il corteggio storico proseguirà per le strade cittadine fino a raggiungere piazza Mazzini dove si disputerà la II° “Disfida scenografica” con i quattro Rioni impegnati in uno spettacolo coreografico. Il migliore si aggiudicherà un abito storico confezionato dagli studenti dell’istituto Sismondi-Pacinotti, indirizzo di moda.

Sarà sorteggiato l’ordine dei paglioni e presentate le squadre degli arcieri di ogni quartiere. Sarà presentata la Dama di Pescia, quest’anno rappresentata del Rione San Michele, che parteciperà alla 24° edizione del Concorso “La Bellezza e l’Eleganza della Donna nel Medioevo e nel Rinascimento”, sabato 6 settembre in piazza Mazzini dalle ore 21. Si chiama Gaia Bendinelli LEGGI QUI