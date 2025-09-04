GAIA BENDINELLI rappresenterà Pescia alla “dama più bella”. Chi è

Ha 23 anni, è studentessa alla Facoltà di Scienze Farmaceutiche dell’Università di Firenze e, neanche a dirlo, è molto bella. Sfila nel Rione San Michele.

Gaia Bendinelli rappresenterà Pescia nella 24^ edizione de “La Bellezza e l’Eleganza della Donna nel Medioevo e nel Rinascimento”, sabato 6 settembre in piazza Mazzini dalle ore 21.

►►► IL COSTUME Nessuno intende svelare niente… . E’ certo che il rione si è affidato alla collaborazione dell’Atelier Manila Rubens, studio di consulenza e servizi su moda e costume con sede a Pescia.

La scelta sembra essere ricaduta su un affresco del XIV secolo pertinente con il periodo storico che stiamo vivendo, fatto di conflitti e contraddizioni pesanti.

LE ALTRE DAME ►►► La dama del San Michele dovrà vedersela con le dame di: Associazione Corsa dell’Anello di Narni, Città di ausburg germania, Contrada Alfiere Bagno a Ripoli, Asd antica scherma di Altopascio, Agia Associazione Marliana, Querceta Palio dei Micci e Pro loco Montopoli Valdarno.

LA GIURIA ►►► In giuria ci saranno: Mirco Rocchi di Prato costumista e scenografo, Cristina Pantera in rappresentanza della Fondazione Caripit, Roberta Benini di Volterra presidente del comitato regionale delle revocazioni storiche, Federico Eligi consigliere del Presidente della Regione Toscana per le rievocazioni storiche, Alina Coraci assessore alla cultura del Comune di Pescia, Alessandro Benassai sbandieratore tra i migliori in Italia e esperto di rievocazioni storiche e Deanna Bardazzi insegnante in rappresentanza dell’Istituto Sismondi-Pacinotti.

MADRINA ►►► Sarà Giulia Capocchi, volto amato della televisione italiana e conduttrice di Linea Verde su Rai Uno. Pesciatina di origine. CLICCA QUI

OSPITE D’ECCEZIONE ►►► Federico Quaranta, voce inconfondibile di Decanter su Rai Radio2 e volto televisivo. CLICCA QUI Luca Silvestrini