TASSA DI SOGGIORNO per la sicurezza urbana. “E’ cambiata la legge”, la proposta di Melosi

Il capogruppo di Fratelli D’Italia in consiglio comunale Giacomo Melosi ha presentato un’interrogazione consiliare riguardante l’utilizzo dei proventi dell’imposta di soggiorno per il potenziamento della sicurezza urbana e del corpo di Polizia Municipale, alla luce delle recenti novità normative introdotte dal Governo nazionale con il nuovo Decreto Sicurezza.

“La sicurezza rappresenta un elemento fondamentale non soltanto per la qualità della vita dei cittadini, ma anche per lo sviluppo turistico e commerciale della città –ha detto Melosi- In un territorio che vuol fare del turismo uno dei propri punti di forza, garantire maggiore presidio del territorio, controllo del decoro urbano e contrasto ai fenomeni di degrado significa tutelare residenti, operatori economici e visitatori”.

Le nuove disposizioni legislative consentono ai Comuni di destinare una quota dell’imposta di soggiorno a iniziative legate alla sicurezza urbana, comprese assunzioni a tempo determinato di personale di Polizia Locale e finanziamento delle ore di straordinario, anche in deroga ai tradizionali vincoli di spesa previsti per gli enti locali.

Tra le criticità segnalate da Melosi, certo di interpretare il disagio della cittadinanza, l’abbandono dei rifiuti, l’abusivismo commerciale, i controlli insufficienti e la necessità di potenziare la videosorveglianza.