Esordio in trasferta per il Pescia nella prima di campionato

È stato ufficializzato il calendario dell’Us Pescia che parteciperà al campionato di Seconda categoria. I rossoneri sono stati inseriti nel girone nel girone B ben quattro i derby e molte squadre lucchesi. I pesciatini esordiranno domenica 21 settembre in trasferta contro il Borgo a Mozzano. Domenica 16 e 30 novembre i derby esterni contro Borgo a Buggiano e Chiesina Uzzanese.

Per quanto riguarda la Coppa Toscana, la truppa guidata da mister Martini è stata inserita nel girone 11 assieme a Chiesina Uzzanese e Tau Altopascio che si affronteranno domenica 7 settembre nella prima giornata. I pesciatini esordiranno domenica 14.