Chi era Pietro Porcinai, la mente del Labirinto di Pinocchio? Oltre mille progetti nel mondo

Pietro Porcinai, ha progettato oltre 1100 sistemazioni paesaggistiche in tutto il mondo.

Paesaggista e architetto di giardini, nato da una famiglia di vivaisti, si diplomò in agraria, ma presto lasciò la Toscana e viaggiò a lungo in Inghilterra, Germania e Belgio. In questi paesi egli studiò, ma soprattutto si aprì a nuove tematiche di natura botanica, come la fitosociologia e l’ecologia, che si rivelarono poi fondamentali per la sua formazione di architetto di giardini.

Fu attivo negli anni Trenta in Toscana e in Liguria. Dopo la guerra collaborò per la ricostruzione di quartieri berlinesi. Fra gli anni cinquanta e ottanta fu autore di numerosi progetti di giardini privati e pubblici in tutta Italia, fra i quali vanno ricordati il recupero del Parco Sempione di Milano e la realizzazione del Parco di Pinocchio a Collodi, con P. Consagra e M. Zanuso.

Porcinai, Fiesole, 20 dicembre 1910 – Firenze, 9 giugno 1986.