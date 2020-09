Covid-19 in Toscana. Diminuiscono i casi in terapia intensiva

In Toscana sono 69 i casi di positività al Coronavirus in più rispetto a ieri. L’età media è di 44 anni circa (il 22% ha meno di 26 anni, il 25% tra 26 e 40 anni, il 31% tra 41 e 65 anni, il 22% ha più di 65 anni) e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 76% è risultato asintomatico, il 11% pauci-sintomatico.

Delle 69 positività odierne, 8 casi sono ricollegabili a rientri dall’estero, 2 casi sono ricollegabili a rientri da altre regioni italiane. Il 48% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso.

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 66 (4 in più rispetto a ieri), 8 in terapia intensiva (1 in meno rispetto a ieri).