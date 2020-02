Un milione di euro per l’ex mercato dei Fiori. I lavori al via entro l’estate. Sport, ristoranti e uffici

“Via ai lavori entro l’estate”. E’ l’auspicio del sindaco Giurlani dopo l’approvazione, nei giorni scorsi, del progetto esecutivo per i lavori di riqualificazione dell’ex mercato dei Fiori, in via Amendola.



“L’obiettivo è dare il via ai lavori entro l’estate, affidandoli dopo la conclusione del bando di gara che verrà pubblicato a breve”, ha detto Giurlani. “In questo modo stiamo rispettando il programma elettorale per una delle opere pubbliche più attese e significative, dal forte sapore simbolico perché testimonia la volontà di Pescia di tornare ai suoi passati splendori, dopo qualche decennio non particolarmente brillante”.

Il primo lotto di lavori avrà un costo di 1,15 milioni di euro, dei quali 900mila frutto di un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e 250mila con un mutuo contratto dal comune di Pescia con la Cassa Depositi e Prestiti. Il progetto prevede l’installazione di un pavimento multiuso, il consolidamento della volta di copertura che è elemento di pregio e centrale nella storia dell’architettura, degli speroni in cemento e la sistemazione della illuminazione artistica e in generale della componentistica, anche in previsione dei nuovi utilizzi. “Un restyling vero e proprio, in attesa poi del secondo lotto di lavori che ne definirà ancora più approfonditamente l’uso. Il recupero della struttura permetterà di rendere la fruizione da parte della comunità pesciatina dell’immobile quale piazza coperta con attività sportive e culturali, mercato settimanale, oltre ai locali presenti da recuperare destinati a ristorante e uffici”.