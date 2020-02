Insidiosa trasferta per gli under 16 della Cestistica impegnati domani, sabato, sul campo della capolista Lucca. Lunedì alle 19,30 scenderanno in campo gli under 18 a Pistoia contro l’Endas. Domenica alle 11,30 partirà la 2°fase valida per il titolo regionale per gli under 15 di scena al PalaBorelli contro Piombino. Turno di riposo invece per gli under 14 mentre gli under 13 saranno a Empoli contro la corrazzata Sesa.