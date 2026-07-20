LIONS, PASSAGGIO DELLA CAMPANA. A Roberto Romagnani il Melvin Jones Fellow

Si è tenuta la cerimonia di chiusura, detta Passaggio della Campana, dell’annata Lionistica 2026/2027 del Lions Club di Pescia.

Il Past President Antonio Grassotti l’ha passata a Nicola Gentili che sarà così presidente del sodalizio lionistico pesciatino fino al giugno 2027.

Alla presenza delle autorità lionistiche è stato esposto un resoconto dell’attività 2025/26 e premiati con il Melvin Jones Fellow, il massimo riconoscimento dell’ordinamento Lions, l’associazione Gocce di Vita che sostiene lo sviluppo delle popolazioni Quechua nelle aree più remote del Perù, e il socio Roberto Romagnani, per il costante e sentito impegno profuso nel Club e per il suo spiccato spirito di servizio.