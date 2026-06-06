E MATTEO VOLA IN SERIE A. Lo aspetta Mestre

E Matteo vola in serie A. Matteo Gherardini nella prossima stagione vestirà la casacca del Progetto Mestre nel campionato di serie A2. Considerato tra i prospetti più interessanti del panorama cestistico italiano – sceglie il Progetto Mestre.

Considerato un lungo moderno, atletico e veloce, nell’ultimo campionato di Serie B Nazionale ha indossato la maglia dell’Allianz Pazienza Cestistica San Severo con ottimi risultati: 3° assoluto nel tiro totale con 61,5% e una media di 15.2 punti, 6.3 rimbalzi e il 71% dalla lunetta.

Nei primi giorni scorsi è stato convocato con la Nazionale maschile Under 23 per la FIBA 3×3 Youth Nations League a Vilnius conquistando il secondo posto di tappa.