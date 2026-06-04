Musica soul funk alla Fondazione POMA Liberatutti

Domenica 7 dalle 20 alle 22 concerto di musica soul funk e R&B MEGLIVE alla Fondazione POMA Liberatutti.

MEGLIVE è un progetto voce e basso che reinterpreta grandi brani soul, jazz, funk e blues in una veste essenziale ma di forte impatto emotivo. Attraverso groove, dinamica e interplay, il duo crea un live coinvolgente ed elegante, capace di spaziare da atmosfere intime a momenti più energici e trascinanti.

Voce ed effetti, Elisa Ghilardi; basso ed effetti: Marco Galiero.