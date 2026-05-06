TENTANO FURTO AL SUPERMERCATO. Fermati due nigeriani

Alla vista degli agenti del locale Commissariato i due nordafricani hanno tentato la fuga, ma sono stati prontamente fermati e portati negli uffici della centra di Polizia per gli accertamenti di rito.

I FATTI ►►► La Polizia di Stato, la Squadra Volanti del Commissariato di Pescia, è intervenuta in seguito alla segnalazione di alcuni lavoratori di un supermercato perchè ritenevano che soggetti di origine nordafricana avevano occultato dei beni in vendita e si stavano guadagnando la fuga.

Giunti sul posto, gli agenti hanno fermato i due rfesponsabili, senza fissa dimora e con precedenti specifici, constatando che la merce rubata aveva un valore stimato di circa 200 euro.

Tratti in arresto, a seguito dell’udienza di convalida, l’Autorità Giudiziaria ha disposto la misura cautelare del divieto di dimora nella Provincia di Pistoia, nonché uno di loro che non era in regola con il permesso di soggiorno è stato gravato dal provvedimento del Questore di abbandonare il Territorio Nazionale entro sette giorni.