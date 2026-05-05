ORESTE GIURLANI CONDANNATO. Pena ridotta, interdizione pubblici uffici. Ricorso in Cassazione

Oreste Giurlani è stato condannato nel processo di appello a suo carico ad una pena detentiva di 4 anni, 2 mesi e 11 giorni. La pena è stata ridotta rispetto alla prima condanna, nel gennaio 2021, quando i giudici chiesero per l’imputato una condanna a 6 anni e 7 mesi.

Giurlani è accusato dei reati di peculato e abuso d’ufficio in qualità di ex presidente di Uncem Toscana. I giudici, in passato, avevano deciso per il rinvio: in aprile, ottobre e dicembre 2024, gennaio, maggio e settembre 2025 e gennaio 2026.

Per Giurlani si prospetta l’interdizione dai pubblici uffici. Per gli effetti della legge Severino potrebbe scattare la sospensione di un anno da consigliere comunale.

Certo il ricorso in Cassazione.