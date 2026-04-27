PESCIA show. Mata il Tau e domenica sarà sfida decisiva per i play off

Un gran bel Pescia si impone 3-0 contro l’Academy Tau lasciando ancora accesa la speranza di agganciare i play off.

Con la vittoria casalinga dei rossoneri e la contemporanea sconfitta interna del Gallicano contro la capolista New Team, quella di domenica prossima, ultima giornata di campionato sarà decisiva per le sorti del stagione. Entrambe infatti sono appaiate con 50 punti con i pesciatini collocati al sesto posto e i lucchesi un gradino sotto d saranno attese da altrettante trasferte.

L’inizio è di marca pesciatina che sprecano tre facili occasioni poi alla mezz’ora è Tognotti show; al 31′ realizza su calcio di rigore e un minuto più tardi raddoppia su assist di Spatola. Un uno due che di fatto chiude anzitempo l’incontro con gli ospiti che non riescono a reagire. Al 67′ Sisma è bravo a deviare in rete il cross di Marzi con un’acrobatica rovesciata. Nel finale il Tau cerca la rete della bandiera ma Guidotti si supera in due occasioni.