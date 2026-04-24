Alert System. Lo strumento di comunicazione dedicato alla comunità

Si chiama “Alert System” l’innovativo strumento di comunicazione dedicato alla sicurezza e all‘informazione della comunità.
Attraverso questo sistema, saranno inviate notifiche telefoniche per avvisare i cittadini in caso di situazioni di emergenza o di rischio, come allerta meteo di tipo elevato o altre comunicazioni urgenti di pubblica utilità.
Il funzionamento è semplice e immediato: una voce pre-registrata comunicherà il messaggio direttamente al numero telefonico fornito, garantendo una rapida diffusione delle informazioni a tutti gli interessati.
La registrazione o cancellazione al servizio possono avvenire autonomamente tramite il link https://registrazione.alertsystem.it/pescia anche scaricare l’App Alert System è possibile collegarsi a https://www.alertsystem.it/qr/