SCONTRO TRA DUE AUTO. Paura in via Galeotti. Un uomo al pronto soccorso

Nel tardo pomeriggio di giovedì in via Galeotti, nell’intersezione con via Galilei e via Martiri della Libertà, si sono scontrate due vetture.

La dinamica dell’incidente è al vaglio degli inquirenti. Stando ad alcune testimonianze una vettura stava procedendo in direzione sud quando è stata investita da un mezzo che proveniva da via Martiri della Libertà.

Sul posto Carabinieri, Vigili del Fuoco e le ambulanze della Pubblica Assistenza di Pescia.

L’uomo, sulla sessantina, alla guida della vettura che procedeva in direzione sud è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Pescia. Seri danni alle vetture coinvolte.