Pescia nel derby a Monsummano in cerca di punti play off

Riparte dopo la sosta pasquale il campionato per il Pescia atteso dal derby contro Le Case. I rossoneri, reduci dalla sconfitta interna contro il Chiesina Uzzanese, sono alla ricerca di un successo che possa continuare a mantenere in vita le speranze play off, oggi distanti 4 punti e sperare in un passo falso del Ghivizzano; unica compagine sulla quale poter fare la corsa. Ben più lontano il Cintolese con 50 punti.

Sulla loro strada troveranno però una squadra immischiata nella lotta play out e, nonostante il verdetto sia ormai definitivo con la zona salvezza posta a 9 punti, vincere sarebbe utile per la gara spareggio che sarà disputata in casa delle compagine meglio piazzata.