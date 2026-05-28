ATLETICA PESCIA AL VIA il centro estivo. Attrezzatura finalmente nuova

Con il ripristino della pista di atletica allo Stadio dei Fiori e con il recente l’acquisto dell’attrezzatura si va verso una definitiva omologazione della struttura, che ancora non c’è.

Soddisfazione, neanche a dirlo, dei vertici dell’Atletica Pescia 1946.

I dirigenti FIDAL hanno fatto, anche recentemente, dei sopralluoghi e con speciali strumenti e tecniche hanno accertato il corretto spessore, in altezza, della superficie della pista, in tartan, progettata per garantire un grip ottimale per le scarpe, fornire una maggiore spinta agli atleti ed evitare scivolamenti.

Acquistata, e da qualche giorno installata, l’attrezzatura: pedane per il salto in lungo, salto in alto, gabbia del lancio del disco, blocchi di partenza, ostacoli, ed altro.

AL VIA IL CENTRO ESTIVO SPORTIVO ►►► Dal lunedì al venerdì, dal 15 giugno al 3 luglio e dal 31 agosto all’11 settembre. Dalle ore 8 alle ore 13. Per bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni. Sulla nuova pista dello Stadio dei Fiori di Pescia.

Per informazioni e prezzi: 349 8795718 (Nicol) – 345 7979048 (Margherita) – atleticapescia1946@gmail.com