FURTO IN AUTOVETTURA. Polizia di Pescia arresta due rom

Gli agente della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Pescia hanno identificato e successivamente arrestato i responsabili di un furto avvenuto nei giorni scorsi a Chiesina Uzzanese.
In particolare i due, italiani di etnia rom, avevano rubato alcuni oggetti custoditi all’interno di un’autovettura, poi erano fuggiti dopo una colluttazione con il proprietario del veicolo nel frattempo sopraggiunto per guadagnarsi la fuga.
Sono residenti in provincia di Pistoia.
L’Autorità Giudiziaria ha disposto, per uno dei due, la misura cautelare in carcere e per l’altro, l’obbligo di presentazione alla P.G..