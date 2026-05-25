DINO CORDIO E’ SINDACO per la seconda volta. I risultati ad Uzzano

Dino Cordio è confermato sindaco di Uzzano.
Nelle votazioni appena concluse, Cordio, 41enne, primo cittadino uscente, e candidato per ’Democratici per Uzzano’ sostenuta dalle forze del centrosinistra, ha superato lo sfidante Gregorio Stiavelli, candidato per ’Futuro Comune per Uzzano’ sostenuta dal centrodestra.
I DATI ►►► Ha votato il 49,48% dei 4778 uzzanesi aventi diritto al voto. Un’affluenza assai più bassa rispetto a quella di cinque anni fa quando fu di poco inferiore al 70%. In quell’occasione Cordio superò Alessandro Ricciarelli.
Gli uzzanesi hanno votato per Cordio, in tantissimi, oltre il 73%, volendo così confermare il suo buon operato, e della sua giunta, nei cinque anni precedenti.
Cordio ha ottenuto 1.701 voti contro i 614 dello sfidante.