CASSONETTI RENDONO CIECO un incrocio. Incidenti. “Basta spostarli di qualche metro”. Le foto

Chiunque esca da quel parcheggio si trova davanti a un muro invisibile. La colpa è del posizionamento dei cassonetti dell’immondizia, collocati proprio a ridosso dell’incrocio. I contenitori bloccano la visuale verso destra, ed impediscono di vedere chi proviene dalla direzione opposta. Per immettersi in strada, i conducenti sono costretti a sfidare la fortuna, sporgendosi con il muso dell’auto sulla carreggiata senza sapere se stia arrivando qualcuno.

Succede in via delle Gardenie ad Alberghi. L’uscita dal parcheggio di proprietà pubblica, immaginiamo, a servizio dei residentii e di uno store con ingresso da via Francesca Vecchia, è davvero pericolosa.

Che non si tratti di semplici lamentele, ma di un rischio oggettivo, lo dimostrano i fatti: nei giorni scorsi si sono già verificati due incidenti stradali. La dinamica è sempre la stessa: l’auto esce lentamente per guadagnare visibilità e viene colpita dalla vettura che sopraggiunge dalla direzione opposta, anch’esso impossibilitato a vedere l’ostacolo per tempo.

Basterebbe un semplice intervento, dell’amministrazione comunale o della ditta che gestisce la raccolta rifiuti, per spostare i cassonetti anche solo di pochissimi metri. Sarebbe restituito agli automobilisti in transito lo specchio visivo necessario per svoltare in totale sicurezza.

Sempre ad Alberghi i residenti lamentano che la cartellonista stradale è spesso coperta da folta vegetazione, la segnaleticva orizzontale, quella a terra, sbiadita.