Matteo e Leonardo convocati per l’Academy Italia regione Toscana

Si terranno nei giorni 3, 4 e 5 giugno le sessioni di monitoraggio dell’Academy Italia Regione Toscana, appuntamento dedicato ai migliori prospetti regionali nati negli anni 2012 e 2013.

Tra questi saranno presenti due ragazzi del settore giovanile della Cestistica Pescia: Matteo Serino e Leonardo Ana Nevischi, convocati per la giornata del 4 giugno a Pontedera.