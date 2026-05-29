OSPEDALE PESCIA, CON II° OCCHIO si accelera il recupero visivo dei pazienti operati di cataratta

All’ospedale di Pescia (e già in quelli di Prato, Pistoia e Pescia) l’Asl Toscana centro ha attivato il nuovo percorso “II° Occhio”. Si tratta di una corsia preferenziale, gestita tramite un’agenda CUP dedicata, pensata per i pazienti che hanno già operato il primo occhio di cataratta e devono intervenire rapidamente sul secondo.

Il progetto mira a ridurre drasticamente i tempi di attesa tra i due interventi (portandoli a 30-60 giorni), evitando ai pazienti di dover rifare l’intero iter di prenotazione da capo. È rivolto in particolare a chi soffre di forti squilibri visivi tra i due occhi (anisometropie), a chi ha cataratte avanzate e ai pazienti giovani in età lavorativa, riducendo così il disagio di adattamento visivo.

Parallelamente, all’ospedale SS. Cosma e Damiano si sta completando il trasferimento delle sale operatorie oculistiche al piano terreno. Questo cambiamento, che non interromperà le normali attività chirurgiche, migliorerà l’accessibilità e il comfort per gli operatori e per i pazienti (specialmente anziani o con mobilità ridotta), ottimizzando la gestione di interventi come cataratta e glaucoma.