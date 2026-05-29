FLORA TOSCANA, ELETTI i nuovi vertici. Prima donna presidente

E’ eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione che guiderà Flora Toscana nel prossimo triennio, con l’obiettivo di dare continuità al lavoro svolto e rafforzare ulteriormente il ruolo della cooperativa come punto di riferimento per il florovivaismo toscano e nazionale.

Alessia Spinetti è il presidente. Prima donna a ricoprire questo ruolo nella storia di Flora Toscana, Alessia rappresenta non solo un importante segnale di apertura e rinnovamento, ma anche una figura profondamente radicata nel mondo agricolo e cooperativo. La sua è una storia che nasce dalla terra. Seconda generazione di produttori, oggi è Alessia che conduce l’azienda familiare insieme al fratello Simone, coltivando fiori recisi con tecniche sostenibili e portando avanti una tradizione che ha saputo evolversi nel tempo, dai garofani e dalle gerbere fino ad anemoni, limonium, Ilex verticillata e crisantemi.

Nella precedente amministrazione era vicepresidente.

Confermano il nuovo corso, l’elezione del vice presidente Marco Conforti, produttore di Proteacee in vaso, di Lorenzo Franceschini e Dario Benedetti.

IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ►►► Presidente Alessia Spinetti, Vicepresidente Marco Conforti; Consiglieri: Dario Benedetti, Ugo Conforti, Lorenzo Franceschini, Nicolò Giuntoli, Fabrizio Marsalli, Giuseppe Pagni, Marco Pagni, Sabrina Paoli,

Michele Alfano, Giovanni Nicastro.