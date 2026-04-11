CHE GIORNATA DI SPORT… . Filippo il migliore dei pesciatini. In tantissimi ad Uzzano

190 giovani ciclisti, centinaia di accompagnatori al seguito, tantissimi premi, uno spettacolo unico.
Sono i numeri della prima edizione del 1° Trofeo “Marcello Ulivieri” ad Uzzano, manifestazione ciclistica organizzata dalla Polisportiva Milleluci Ciclismo, riservata alle categorie “giovanissimi” da G1 a G6 e MPG. Quindici le squadre partecipanti.
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Nel corso del pomeriggio c’è stata anche la prima uscita ufficiale di Alessio, Lorenzo, Marco e Davide, i 4 atleti della “Milleluci Special“, che in queste settimane, si sono allenati per essere pronti a dare il massimo. (nella foto sotto)
Di seguito i primi tre giunti sul traguardo per ciascuna categoria.
G1M: Andrea Leoncini, Nik Patrick Fluhme, Leonardo Collavoli.
G2M: Gregorio Giglio, Filippo Marraccini, Ettore Bartoli.
G2F: Diana Da Prato.
G3M: Brando Caleca, Esteban Palumbo, Gabriele Stefanucci.
G3F: Gaia Nencioni, Marta Buzatu.
G4M: Francesco Berton, Marco Franzese, Davide Capitoni.
G4F: Emilia Christina Gaggioli, Chiara Conforti, Giulia Maggiore.
G5M: Gabriele Grandi, Zeno Bertolucci, Francesco Brucini.
G5F: Viola Marzocchi, Margherita Nencioni, Matilde Bottai.
G6M: Damiano Borri, Lorenzo Milani, Dario Picariello.
G6F: Bianca Maioli, Greta Pollacchi, Diletta Sofia Politi.
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