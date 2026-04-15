VECCHI RANCORI E DISSIDI DI VICINATO. “Voleva uccidere”

Comunità ancora sotto shock per l’episodio, catalogato come tentato omicidio dagli inquirenti, accaduto nel pomeriggio di martedì ad Uzzano in via delle Pille nei pressi della storica Villa del Castellaccio. I FATTI ►► CLICCA QUI

Protagonisti due uomini. La vittima, un uomo di origini albanesi di 50 anni, e il presunto aggressore, un cittadino italiano residente a Pescia di 57 anni.

Secondo le prime ricostruzioni, l’episodio sarebbe avvenuto intorno alle 18 in aperta campagna, dove entrambi gli uomini possiedono appezzamenti di terreno confinanti. Per ragioni ancora al vaglio degli inquirenti —ma riconducibili con ogni probabilità a vecchi rancori o dissidi di vicinato— il 57enne avrebbe imbracciato un’arma facendo fuoco contro l’altro proprietario, dandosi poi alla fuga.

Il colpo sparato da una calibro 22 è andato a vuoto. Saranno le indagini a determinare se per semplice coincidenza o perché lo sparatore non ha davvero mirato verso la sua potenziale vittima, che è così rimasta illesa. Il bossolo è stato rinvenuto dai militari tra gli ulivi.

I Carabinieri della stazione di Pescia e del Radio Mobile di Montecatini Terme si sono mossi con estrema rapidità. Si sono recati presso l’abitazione dell’aggressore, a Pescia. Durante la perquisizione domiciliare sono state rinvenute e sequestrate due pistole e due fucili. L’uso improprio e la gravità del gesto hanno fatto scattare le manette.

L’aggressore si trova ora in stato di detenzione nel carcere di Santa Caterina in Brana a Pistoia.