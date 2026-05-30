TARI 2026. Approvate le scadenze di pagamento

Sono state definite dal comune di Pescia le modalità di versamento della TARI per l’anno 2026.

È stato disposto che il pagamento dell’acconto TARI 2026 avvenga in due rate, secondo il seguente calendario:

• 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗿𝗮𝘁𝗮 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗶𝗹 𝟯𝟬 𝗴𝗶𝘂𝗴𝗻𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟲

• 𝘀𝗲𝗰𝗼𝗻𝗱𝗮 𝗿𝗮𝘁𝗮 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗶𝗹 𝟭𝟱 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟲

L’acconto sarà determinato nella misura del 70% dell’importo dovuto, calcolato sulla base delle tariffe TARI applicate nell’anno 2025.

È stato inoltre fissato al 2 dicembre 2026 il termine per il versamento della rata a conguaglio, che sarà successivamente definita in applicazione del piano tariffario TARI 2026, di prossima approvazione da parte dell’assemblea dell’ambito Toscana Centro.

Saranno rese disponibili nei prossimi giorni tutte le informazioni operative relative agli avvisi di pagamento, alle modalità di versamento e agli eventuali aggiornamenti attraverso i canali ufficiali del Comune, il sito istituzionale e gli uffici competenti.