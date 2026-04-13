Cinquina del Pescia nel derby contro Le Case che mantiene ancora aperte le speranze play off. A tre giornate dal termine i rossoneri occupano la sesta posizione, prima delle escluse, con 47 punti a meno 4 dal Ghivizzano vittorioso per 4-2 contro la capolista New Team.
Prima frazione nettamente dominata dai pesciatini che riescono a sbloccare l’incontro con Tognotti. La ripresa si apre con i padroni di casa che trovano il pareggio con Pellegrini dopo appena 2′. Tutto da rifare per il Pescia che però non si abbatte e con alcuni innesti riesce a riprendere le redini della sfida. Bousembai, Tognotti, Echegdali e Dacunti vanno a segno regalando tre punti importanti.
Cinquina del Pescia e ancora vive le speranze play off
Cinquina del Pescia nel derby contro Le Case che mantiene ancora aperte le speranze play off. A tre giornate dal termine i rossoneri occupano la sesta posizione, prima delle escluse, con 47 punti a meno 4 dal Ghivizzano vittorioso per 4-2 contro la capolista New Team.