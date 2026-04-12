ISCRIZIONI servizi scolastici, refezione, trasporto, pre e post scuola primaria.

Al via le iscrizioni per i servizi scolastici refezione, trasporto e pre e post scuola primaria per l’anno scolastico 2026/2027.

Le iscrizioni saranno così suddivise:

REFEZIONE SCOLASTICA: da mercoledì 15 aprile dalle 9 fino a lunedì 24 agosto alle 12 con riapertura lunedì 21 settembre fino al termine dell’anno scolastico

TRASPORTO SCOLASTICO: da mercoledì 15 aprile dalle 9 fino a lunedì 29 giugno alle 12 con riapertura lunedì 28 settembre fino al termine dell’anno scolastico

PRE E POST SCUOLA PRIMARIA: da mercoledì 15 aprile dalle 9 fino a martedì 30 giugno alle 12 con riapertura martedì 1 settembre fino al termine dell’anno scolastico

Per informazioni https://www.comune.pescia.pt.it/novita/a-s-2026-2027-apertura-iscrizione-servizi-scolastici/

telefono, anche Whatsapp, 3357831589, oppure 0572492247 0572492325.

E- mail pubblica.istruzione@comune.pescia.pt.it