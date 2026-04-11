CESTISTICA vittoria al cardiopalma e secondo posto consolidato

In un finale al cardiopalma la Cestistica Pescia espugna Carrara per 71-69. Una vittoria di nervi, cuore e precisione nei momenti chiave e i rossoverdi tornano ad impreziosire la classifica con un successo in trasferta.
L’avvio di match è di marca locale, con Carrara che chiude il primo quarto avanti di due lunghezze, 16-14. La reazione dei ragazzi di coach Stefano Pellegrini non si è fatta attendere e tra il secondo e il terzo periodo riescono ad alzare l’intensità difensiva trovando ritmo in attacco e piazzando i parziali (17-21 e 16-20) che hanno permesso di iniziare l’ultima frazione con un vantaggio rassicurante, 49-55.
I carrarini non mollano comunque la presa e provano in tutti i modi di fare lo sgambetto ma dalla lunetta i pesciatini sono glaciali e riescono a difendere il vantaggio.
Tabellino: Pinzani 19, Bini Enabulele 15, Sodini 9, Ulivieri 8, Fossetti 6, Niccolai 6, Ciervo 4, Zardo 4, Lucchesini, Bigi.
In un finale al cardiopalma la Cestistica Pescia espugna Carrara per 71-69. Una vittoria di nervi, cuore e precisione nei momenti chiave e i rossoverdi tornano ad impreziosire la classifica con un successo in trasferta.