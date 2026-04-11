CESTISTICA vittoria al cardiopalma e secondo posto consolidato

In un finale al cardiopalma la Cestistica Pescia espugna Carrara per 71-69. Una vittoria di nervi, cuore e precisione nei momenti chiave e i rossoverdi tornano ad impreziosire la classifica con un successo in trasferta.

L’avvio di match è di marca locale, con Carrara che chiude il primo quarto avanti di due lunghezze, 16-14. La reazione dei ragazzi di coach Stefano Pellegrini non si è fatta attendere e tra il secondo e il terzo periodo riescono ad alzare l’intensità difensiva trovando ritmo in attacco e piazzando i parziali (17-21 e 16-20) che hanno permesso di iniziare l’ultima frazione con un vantaggio rassicurante, 49-55.

I carrarini non mollano comunque la presa e provano in tutti i modi di fare lo sgambetto ma dalla lunetta i pesciatini sono glaciali e riescono a difendere il vantaggio.

Tabellino: Pinzani 19, Bini Enabulele 15, Sodini 9, Ulivieri 8, Fossetti 6, Niccolai 6, Ciervo 4, Zardo 4, Lucchesini, Bigi.