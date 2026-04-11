BAGARRE IN CONSIGLIO COMUNALE. L’opposizione abbandona l’aula. Appuntamento alle 12,30

Alessio Spelletti (Gruppo Misto), Vittoriano Brizzi, Oreste Giurlani e Celeste Vassallo (Pescia Cambia) hanno abbandonato il consiglio comunale di venerdì sera subito dopo l’appello del segretario generale.

“Stasera i consiglieri di maggioranza hanno mancato di rispetto e responsabilità non presentandosi in numero valido da garantire il regolare svolgimento della seduta”, è scritto nella nota.

I quattro sono sicuri che “I rapporti tra le forze politiche si sono incrinati dopo che sempre più spesso la maggioranza ha minimizzato le richieste (lecite) di confronto su molti argomenti”.

Brizzi ha evidenziato le molteplici interrogazioni presentate al sindaco, da discutere in consiglio comunale, che non sono state mai portate in aula, alcune da un anno.

Il consiglio comunale si riunirà di nuovo nella mattinata di sabato, alle 12,30.