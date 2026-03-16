Agenda Nasce un nuovo spazio di incontro a Medicina 16 Marzo 2026 Domenica 12 aprile alle 15 nasce a Medicina uno spazio nuovo di incontro e socialità per il paese con l’inaugurazione del Circolo Ricreazione di Arci nuovi sentieri per Medicina APS. Foto pagina Facebook Pro Loco Medicina in Valleriana Dillo ai tuoi amiciFai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)