Nasce un nuovo spazio di incontro a Medicina

Domenica 12 aprile alle 15 nasce a Medicina uno spazio nuovo di incontro e socialità per il paese con l’inaugurazione del Circolo Ricreazione di Arci nuovi sentieri per Medicina APS.

Foto pagina Facebook Pro Loco Medicina in Valleriana

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