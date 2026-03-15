Pescia-Porcari…funziona. Vittoria al cardiopalma e quinto posto in classifica

Quello che era nato come un accorpamento dettato da “esigenze di numeri” tra le realtà di Porcari e Pescia, si è rivelato un mix esplosivo di talento e determinazione.

L’ultima conferma è arrivata sul campo del Blu Volley Quarrata, dove le giovani atlete nate nel 2008, 2009 e 2010, agli ordini di Marco Frizzi, hanno strappato una vittoria pesante per 3 set a 2 con parziali 21/25, 21-/25, 25/17, 25/22, 11/15, blindando il quinto posto in classifica che profuma di impresa.

Sono: Alice, Aurora, Elena, Elisa, Favour, Gaia, Giorgia, Giulia, Margherita, Matilde, Olivia, Rebecca, Vanessa e Viola.

Prossimo appuntamento, mercoledì 18 marzo alle 21 alla palestra di Alberghi contro la Virtus Carrarese, quarta forza del campionato. Impresa ardua ma non impossibile.