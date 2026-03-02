MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA. La madre rinchiusa in una stanza. Arrestato 19enne

La Polizia di Stato di Pescia ha arrestato in flagranza di reato un italiano nato nel 2007 responsabile di maltrattamenti in famiglia.

I FATTI ►►► L’uomo, residente a Buggiano, con precedenti specifici di polizia e reati contro il patrimonio, resistenza e stupefacenti, si era reso responsabile in molteplici occasioni di gravi episodi di maltrattamenti in famiglia, nei confronti della madre e dei fratelli con continue vessazioni e violenze fisiche.

I familiari, terrorizzati, erano costretti a rinchiudersi all’interno di una stanza per evitare la condotta aggressiva del parente, per lo più guidata da continue pretese di denaro.

L’INTERVENTO ►►► Gli agenti del commissariato di Pescia sono intervenuti in seguito all’allarme della madre. “Mio figlio sta dando in escandescenza e sta tentando di entrare in casa colpendo ripetutamente la porta con un mattone“, avrebbe detto.

Giunti sul posto hanno immediatamente tratto in arresto il responsabile. Il giovane è ora in carcere.

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