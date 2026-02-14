TENSOSTRUTTURA al Pronto Soccorso. Rinascere: “Restituire dignità ai malati”

“Realizzare in tempi brevissimi una tensostruttura nell’area di accesso al Pronto Soccorso”.

E’ l’appello, detto a gran voce, dell’Associazione Rinascere in Valdinievole. “E’ una situazione inaccettabile”.

Da quasi una settimana la rampa di accesso delle ambulanze al Pronto Soccorso è interdetta per le fessurazioni del manto stradale che, per l’intensa piovosità di questi giorni, ha causato la caduta del controsoffitto della sala gessi che risiede esattamente al di sotto della strada, lasciando cadere calcinacci e detriti. LEGGI QUI

“L’Amministrazione Franchi si è limitata a riservare alle ambulanze in arrivo in ospedale degli stalli di sosta nei pressi del pronto soccorso. Troppo poco. Bisogna immediatamente realizzare una tensostruttura così da impedire che i pazienti possano bagnarsi in caso di pioggia“.

I pazienti in arrivo sono scesi praticamente in strada ed accompagnati in barella al pronto soccorso. “Non è garantita alcuna privacy. Chiunque può scorgere il malato in arrivo. Non c’è dignità”. “Sindaco Franchi si attivi, urgentemente…”.