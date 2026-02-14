PINOCCHIO, un film su Carlo Lorenzini? Per l’AI Favino, Germano o Servillo

“E’ in progetto un film su Carlo Lorenzini Collodi, ovviamente si girerà nelle zone dove ha vissuto e ha scritto. Fra poco inizieranno le riprese”.

Sono parole del presidente di Giordano Bruno Guerri, Presidente della Fondazione Nazionale Carlo Collodi, al BIT di Milano.

CHE BELLA IDEA ►►► Mentre in Italia si celebra il bicentenario della nascita di Carlo Lorenzini, emerge un’opportunità cinematografica senza precedenti, suggestiva: raccontare la vita dell’uomo che ha regalato al mondo Pinocchio.

IL SET PERFETTO ►►► Perché un film su Lorenzini sia autentico, la cinepresa deve posarsi dove tutto ebbe inizio: Collodi. Girare nelle zone della sua infanzia non è solo una scelta estetica, ma un atto di fedeltà storica. A Villa Garzoni, i genitori di Carlo lavoravano come domestici e custodi (il padre cuoco, la madre cameriera).

Immaginiamo un giovane Carlo che corre tra le statue e le siepi del monumentale giardino barocco…

GLI INTERPRETI ►►► Abbiamo affidato all’intelligenza artificiale una sfida d’altri tempi. Trovare l’attore perfetto per interpretare Carlo Lorenzini.

Secondo l’AI gli attori su cui puntare sono: Elio Germano (…per restituire la nevrosi creativa e quell’ironia amara di chi scrive una favola “triste”), Toni Servillo (…per la fisionomia “scolpita” che si adatta perfettamente ai ritratti di fine Ottocento) e Pier Francesco Favino (…per la capacità camaleontica di incarnare l’uomo del Risorgimento).

Voi chi preferite?

Foto in copertina: Wikimedia Commons License CC BY-SA 4.0