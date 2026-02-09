CAOS IN OSPEDALE. Bloccato l’accesso al pronto soccorso. Le foto

E’ caos all’ospedale di Pescia.

Negli ultimi giorni, la struttura è finita al centro di pesanti disagi causati dalle infiltrazioni d’acqua e da cedimenti strutturali che stanno compromettendo la normale attività sanitaria e il comfort dei pazienti.

In particolare in Sala Gessi, dove il controsoffitto ha ceduto sotto il peso delle infiltrazioni, lasciando cadere calcinacci e detriti. Fortunatamente, al momento del distacco non si trovavano persone nell’area colpita.

il personale è stato costretto a posizionare bidoni per la raccolta dell’acqua e lenzuoli sui pavimenti, nel tentativo di limitare i danni e prevenire scivolamenti.

L’origine del problema sembra essere localizzato proprio sopra la Sala Gessi, dove transita la rampa di accesso delle ambulanze al Pronto Soccorso. Le piogge torrenziali degli ultimi giorni hanno probabilmente sovraccaricato le fessurazioni del manto stradale, trasformando la rampa in un colabrodo.

Per motivi di sicurezza, la rampa è stata parzialmente transennata in attesa di interventi di manutenzione che, a questo punto, diventano urgenti e non più rimandabili.

Con la rampa interdetta o limitata, però, le ambulanze non possono raggiungere il punto di scarico protetto. I sanitari sono costretti a scaricare i pazienti barellati all’aperto, esponendoli alle intemperie per diversi metri prima di poter guadagnare l’ingresso della struttura.