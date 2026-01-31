ACCORPAMENTO LICEO E AGRARIO. Le dirigenti: “L’offerta formativa potrà crescere e migliorare”

“L’offerta formativa, da sempre fiore all’occhiello di entrambe le scuole, non potrà che crescere e migliorare grazie a questa unione così come la qualità della proposta didattica“.

Così, le dirigenti scolastiche del Liceo Lorenzini e dell’Istituto Agrario, si sono rivolte agli studenti ed alle loro famiglie. Dal prossimo 1 settembre i due istituti superiori saranno accorpati, in seguito alla pubblicazione del decreto di dimensionamento della rete scolastica.

Raffaella Mabrini e Alessia Bechelli, “Il nostro obiettivo primario è rassicurarvi: nulla cambierà negli indirizzi di studio e nei percorsi caratteristici che definiscono l’identità dei due Istituti”, hanno scritto.

“Entrambe abbiamo a cuore il futuro dei nostri Istituti e, sopra ogni cosa, il valore della Scuola come luogo di crescita umana, civile e professionale.

Il nostro impegno sarà massimo affinché questo accorpamento avvenga nel clima più

sereno possibile, accompagnando studenti, famiglie e tutto il personale in ogni fase della

transizione”.

“Lavoreremo insieme affinché la gestione di questo passaggio sia volta alla creazione di un nuovo Istituto, sin da subito unitario, solido e accogliente”.