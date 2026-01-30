SANTA DOROTEA. Il programma dei festeggiamenti liturgici e civili

Venerdì 6 febbraio prossimo, ricorre la festa di Santa Dorotea, patrona della città di Pescia.
Per l’occasione si svolgeranno i festeggiamenti liturgici il giorno stesso, mentre l’8 febbraio si terrà la Festa della Città di Pescia.
Programma del 6 febbraio:
ore 17.30
presso la chiesa di San Francesco, omaggio dell’Amministrazione Comunale all’altare della Santa con il Vescovo emerito Mons. Filippini, con il corteo fino alla chiesa dei SS. Stefano e Niccolao
ore 18
Santa Messa officiata nella chiesa dei SS. Stefano e Niccolao da Mons. Filippini
Al termine della celebrazione si esibirà la Banda cittadina ‘G. Gialdini’, con un omaggio musicale alla Santa patrona.
Programma dell’ 8 febbraio:
ore 10.15
in Cattedrale, il Vescovo di Pescia Fausto Tardelli accoglierà i Rioni cittadini e in processione si recherà fino alla Chiesa dei SS. Stefano e Niccolao portando il Palio dello scorso anno
ore 11.15
Santa Messa nella chiesa dei SS. Stefano e Niccolao per l’offerta del Palio alla Santa, e indizione del Palio 2026
Al termine della celebrazione in piazza Santo Stefano si terrà lo spettacolo dei musici e sbandieratori dei quattro Rioni.