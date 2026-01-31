Pescia contro i Diavoli Rossi con la voglia di riscatto

Sarà il Filicaia Diavoli Rossi il banco di prova per il Pescia reduce dal pareggio casalingo 1-1 contro il Cascio. I garfagnini attualmente sono fuori dalla zona calda dei playout, decimi con 19 punti con +2 dal Cascio, ma in queste prime giornate del girone di ritorno hanno racimolato appena un punto, pareggio esterno 1-1 contro il Cintolese, e faranno di tutto per mettere un cascina punti importanti in chiave salvezza.

In casa rossonera c’è tanta voglia di riscatto per rimediare al passo falso di domenica scorsa e per riuscire nell’intento occorrerà un atteggiamento aggressivo consapevole di non poter sottovalutare l’avversario.