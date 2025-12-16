Pescia VintageMania versione natalizia e due eventi collaterali

Domenica 21 dicembre appuntamento con il Pescia VintageMania versione natalizia. Un centinaio di espositori, provenienti da tutta Italia, hanno confermato la partecipazione esaurendo gli spazi disponibili. Sarà piacevole passeggiare di nuovo tra le colorate bancarelle di abbigliamento usato, bigiotteria, giocattoli, accessori per la casa e la persona, calzature, dischi in vinile, musicassette, cd, vecchi impianti stereo, videogiochi libri, fumetti, handmade, modernariato, collezionismo, hobbistica e molto altro ancora.

Un’immersione nello stile di vita, nella moda e nel costume di uno “scampolo di storia” con eventi collaterali coinvolgenti, come eventi di musica live e mostre a tema.

Questa edizione di PESCIA VINTAGEmania si arricchisce anche di due eventi collaterali, anch’essi ospitati sotto la grande volta dell’ex mercato dei fiori e proposti dall’associazione l’Officina delle arti.

Il primo riguarda la ricostruzione dinamica di un tratto del fiume Pescia, con tanto di acqua che scorre, piante e ambientazione fluviale.

Il secondo evento è una singolare, artistica e ricercatissima esposizione di Presepi in Carriola che esalta la poesia, la tradizione, la fantasia dei presepi allestiti dentro una carriola, un carretto, una carrozzina.