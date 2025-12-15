SERATA DEGLI AUGURI con la musica di ORKESTRANTA

L’appuntamento è per venerdì 19 alle 21 al Teatro Pacini.

L’amministrazione comunale invita la cittadinanza per la Serata degli Auguri.

Ci sarà la musica e le note di Orkestranta con il nuovo repertorio di musica anni 60-70-80.

Ingresso gratuito.

ORKESTRANTA ►►► Nasce nel 2024 dall’idea di tre amici musicisti: Licio Ghera tastierista, Paolo Pellicci batterista e Francesco Baldasseroni bassista. Un viaggio musicale che combinasse nostalgia e originalità per far rivivere i grandi classici con un tocco personale. A questa visione si sono uniti Claudio Benedetti e Laila Biagi che hanno riscoperto, dopo anni, la passione giovanile della musica orchestrale.

Il nome ORKESTRANTA è sbocciato quasi per gioco durante una serata tra amici e rappresenta sia l’età dei membri che il repertorio che propongono ispirato alle intramontabili decadi degli anni 60-70-80. Il gruppo si è completato con l’arrivo di Sergio Udorovich alle tastiere, raggiungendo così la sua formazione definitiva: Laila voce solista, Licio tastiere, arrangiamenti e voce, Paolo batteria, Francesco basso, Sergio tastiere, Claudio chitarra, voce guida e presentatore.