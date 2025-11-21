CESTISTICA al PalaBorelli contro Libertas Lucca. L’ultima sfida valeva la semifinale promozione

Reduce da due successi consecutivi la Cestistica Audace Pescia ritorna domenica alle 18 nel proprio fortino per affrontare la capolista Libertas Lucca. Un appuntamento ostico contro una compagine in serie positiva da tre giornate, unico passo falso quello subìto tra le mura amiche contro Donoratico per 69-54.

Proprio in terra tirrenica è rifiorita invece la Cestistica grazie ad una prova di grande spessore su entrambi i lati del campo e soprattutto un buon gioco di squadra. Atteggiamenti importanti che coach Pellegrini spera di ritrovare e veder riconfermati domenica.

Le due compagini si ritrovano di fronte a distanza di sei mesi, gara tre di semifinale promozione vinta dai pesciatini per 62-45. Un successo che valse ai pesciatini la finale contro il Sei Rose Rosignano.