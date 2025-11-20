RICETTAZIONE. CARABINIERI di Pescia fermano 45enne

I Carabinieri della Stazione di Pescia, nel corso di un servizio preventivo finalizzato alla repressione di reati contro il patrimonio ed in particolare ai furti in abitazione nelle ore serali, hanno fermato e controllato un quarantacinquenne con cittadinanza rumena a bordo di un’auto con targa straniera che transitava per una delle vie principali della cittadina.

Visto l’atteggiamento sospetto assunto al momento del controllo, i Carabinieri (nella foto il comandante Francesco Marraccini) hanno proceduto ad una perquisizione personale e veicolare che ha permesso di rinvenire all’interno dell’abitacolo una cinquantina di monili in argento e bigiotteria tra cui anelli, bracciali ed orecchini nonché 5 orologi, un telefonino, un cannocchiale, una tanica con residui di carburante assieme ad un tubo in gomma. L’uomo era inoltre in possesso di un sacchetto pieno di monete e varie banconote per un totale di circa 800,00 euro.

Le immediate indagini finalizzate a stabilire la provenienza della merce e valori rinvenuti hanno permesso di accertare che la parte refurtiva era il provento di un furto in abitazione consumato qualche mese prima nella provincia di Lucca.

Sono in corso ulteriori accertamenti per stabilire la provenienza di ulteriori oggetti verosimilmente provento di furto. L’uomo, gravato di precedenti penali specifici, è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia e dovrà rispondere del reato di ricettazione.